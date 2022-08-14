Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’dan Teşekkür Mesajı

Haber: Süleyman Kurt

28 Temmuz-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bolu Patates Pazarı’nda oluşturulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezinde çiftçilerin ürettiği buğday ve arpalarınalındığını dile getiren Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, "Bolu Merkez Geçici Alım Merkezinin yanı sıra Bolu Göynük ve Bolu Gerede Geçici Alım Merkezlerinin açılmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişçi’ye, TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’a, TMO Ankara Başmüdürlüğü Başmüdür Sayın Mustafa Öztürk’e, TMO Ankara Başmüdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Akay’a ve ürün alımında görev yapan TMO personellerine Bolulu çiftçilerimiz adına ve Bolu Ziraat Odası olarak şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Buğday ve arpa alımları hakkında bilgi veren Fidan, alımların Gerede ve Göynük ilçelerindeki geçici alım merkezlerinde devam ettiğini de açıkladı.