Bolu Ziraat Odası çiftçilerle bir araya geldi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Ziraat Odası, Bolulu çiftçiler için önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bolu Sanayi ve Ticaret Odası’nda, Bolulu çiftçilerin rekolte artışını yükseltmek için yapılan toplantıda, silajlık mısır ve dane mısır yetiştiriciliğinde hasat kriterleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Makine Ekipman Parkı Projesi ve tarımsal sulama gibi konulara değinildi.

TARIMSAL DRONE ALIMI YAPACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ni Temmuz ayında Bolu’ya getirerek, çiftçilerin ürettiği hububatı piyasadan daha yüksek fiyatlara satmalarını sağladığını açıklayan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Önümüzdeki yıllarda Bolu Patates Pazarına daimi olarak TMO Ajansı’nın hizmet vermesi sağlanacak. Marka Ajansı ile Makine – Ekipman Parkı Projesi’ni uygulayacağız. Bu proje ile fide dikim makineleri, selektör makineleri, katı gübre dağıtma römorku ve tarımsal ilaçlama için drone alımı yapıp çiftçilerin kullanımına sunacağız. Çiftçilerin yararına olan her türlü faaliyetleri ve projeleri devam ettireceğiz” dedi.

AKADEMİSYENLERDEN FİKİR ALIYORUZ

Öte yandan Hakkı Fidan, verimsiz, kurak ve tarımda kullanılamayan tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki akademisyenler ile fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Toplantıya köy ve mahalle muhtarları, Ziraat odası, köy ve mahalle delegeleri, Bolu Ziraat Odası Yönetim ve Meclis Üyeleri ile çiftçiler katılım sağladı.