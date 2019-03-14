Bolu Ziraat Odası fuara gidiyor

Haber: Gönül Olutürk

Konu ile ilgili açıklama yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 20 ülkeden 1281 marka ve 427 firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı’na Bolu Ziraat Odası olarak 140 çiftçimizle beraber katılım sağlayacaklarını belirterek, “Fuar için 21 Mart 2019 tarihinde yola çıkıp 22 Mart da fuarı gezip inceleyerek aynı gün geri döneceğiz.

Bu fuar çiftçilerimizin ufkunun açılmasına, tarım teknolojilerini takip edip bu teknolojilere adapte olmasını sağlayacaktır. Günümüzde teknoloji ile tarımın bir arada kullanılması verimin ve kazancın arttırılması için gereklidir. Ayrıca yeni tohum ve ilaç çeşitleri hakkında bilgi alarak,hububat ve tarla bitkileri yetiştiricilikleri hakkında bilgilerimizi arttıracağız.

Yeni çeşit ve ürün denemelerinden çıkan sonuçları değerlendirip,yöremize uygun alternatif ürünler ve çeşitler kazandırılmasını sağlayacağız” dedi.