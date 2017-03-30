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30 Mart 2017 Perşembe
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    • Bolu’da 10 bine yakın sokak hayvanı kısırlaştırılacak

    Bolu’da, belediye tarafından kurulan hayvan rehabilitasyon merkezinde yürütülen proje ile 10 bine yakın sokak hayvanının bakım, kısırlaştırma ve sahiplendirmesi gerçekleştirilecek.

    30 Mart 2017 Perşembe 13:05
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    Bolu’da 10 bine yakın sokak hayvanı kısırlaştırılacak

     

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Bolu’da bölgenin bir sorunu haline gelen sahipsiz hayvanlar, Bolu Belediyesi tarafından toplanılarak hayvan barınağında ve rehabilitasyon merkezinde bakımları sağlanıyor. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün uzman veterinerleri tarafından haftada 200’e yakın hayvanın kısırlaştırılmasının gerçekleştirildiğini ifade eden Bolu Belediye Başkan yardımcısı İhsan Ağcan, “Sahipsiz hayvanlar bölgenin bir sorunu. Biz Bolu olarak bunu çözüyoruz ancak çevre illerden bunları getirip bölgemize bırakıyorlar. Böyle olunca sorunu bölgesel çözelim diye düşündük. Bolu, ilçeleri ve köyleriyle birlikte yaklaşık 10 bine yakın hayvan varlığımız var. Bunların hem bakımını ve hem de kısırlaştırma işlemlerini yapmak ardından da sahiplendirmek için çalışma yürüteceğiz. Sahiplenilmeyen hayvanların bakımını da yapacağız, böyle bir proje yürütüyoruz. Şu an itibariyle haftada 200'e yakın kısırlaştırma yapıyoruz. Bir kısmını barınağımızda yapıyoruz bir kısmını sahiplendiriyoruz bir kısmını da doğal hayatına bırakıyoruz. Çünkü onların da özgürlüklerini kısıtlamamamız gerekiyor” dedi.

     

    Proje değeri 1.5 milyon

     

    Yürüttükleri proje için 1.5 milyon lira kaynak gerektiğini belirten Ağcan, “Bu kaynağın 1 milyon TL'sinin Milli Parklar tarafından karşılanacağı yönünde Orman ve Su İşleri Bakanımızın sözü var. Projeyi Bolu Valiliği ve Milli Parklar ile birlikte yürütüyorduk. Projemizi Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Oradan gelecek kaynak ile projeyi 1 ya da 1.5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında il genelindeki tüm canlı varlığının kısırlaştırılması, bakımı, tedavisi yapılacak bir kısmı doğal hayata salınacak bir kısmı da barınağımızda bakılacak, sahiplendirme çalışması da yapacağız” şeklinde konuştu.

     

    Kaliteli ırkı olanları üretmeyi düşünüyoruz

     

    At ve merkeplerin sayısal olarak azaldığını ve bu yüzden iyi ırkları çoğaltmayı düşündüklerini söyleyen İhsan Ağcan, “Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yaklaşık 1 milyon TL'lik kaynakla yeni tesisler yaptık. Şu an peyzaj çalışmaları devam ediyor. Tabandan ısıtmalı ameliyathaneler ve barınma yerleri inşa edilerek hizmete aldık. Bolu sınırları içerisinde tüm canlıların bize emanet olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde sahipsiz ve yaralı at'ı alarak tedavisini yaptık. Orayı doğal ortama çevirip ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarımızın gelip hayvanlara dokunma, onlara binebilme ve nasıl yaşadıklarına ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında kaybolan merkepler, koyun, keçi, sığır ve mandaya rastlanıyor. Bunları da oraya toplayıp tedavilerini yapıp ekonomik değeri olanları köylülerimize hediye etmeyi düşünüyoruz. İyi ve kaliteli ırk olanları üretmeyi düşünüyoruz. At ve merkepler yavaş yavaş azalmaya başladı. İyi ırkları üretip çoğaltmayı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

     

    Sahipsiz olanların sahibi Bolu Belediyesi

     

    Hayvanların suistimal edilmemesi konusunda titiz davrandıklarını belirten Ağcan, “İnsanların başıboş sahipsiz hayvanları kesip satmalarının da önüne geçmiş olacağız. Temel mantığımız ve yaklaşımımız o. Bolu sınırları içerisinde hiç bir canlı sahipsiz kalmayacak. Sahipsiz olanların sahibi Bolu Belediyesi olacak. Bolu'da bu tür olaylar yaşanmıyor ve en hassas olduğumuz konu bu suistimaller” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Belediye, Kurulan, Hayvan, Rehabilitasyon

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