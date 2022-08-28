Bolu’da 100 polis katıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven 2022-2023 Uygulaması’ndaBoluspor-Altınordu maçı öncesinde yapıldı. Alkol almak için metruk binaları tercih eden vatandaşları caydırmak için kullanılmayan binalar, park ve bahçeler, cafeler ile umuma açık olan yerler denetlenerek, şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Bolu ve Türkiye genelinde yapılan uygulamada, 821 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp şahıs bulundu. Ülke genelinde gerçekleşen uygulamada; 151 bin 606 araç kontrol edildi, 12 bin 888 araca işlem yapıldı. 475 araç trafikten men edilirken, 33 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada ayrıca; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2.767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi. Uygulama Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. 47 bin 102 personel ve 177 detektörköpeği ile 13 bin 68 noktada uygulama yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 14:14