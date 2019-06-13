Bolu’da 115 bin araç var

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde en çok Kocaeli’de

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 394 923 oldu. Kocaeli ilinde araç türlerinin 234 bin 050’sini otomobil,8 bin 592’sini minibüs, 7 bin 076’sını otobüs, 74 bin 510’unu kamyonet, 23 bin 067’sini kamyon, 28 bin 820’sini motosiklet, 17 bin 601’ini traktör, bin 207’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bolu’da araç sayısı 115 bin 049

TÜİK verilerine göre ayrıca ilimiz Bolu’da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 115 bin 049 oldu. İlimizdeki araçların 56 bin 490’ını otomobil, bin 547’sini minibüs, 986’sını otobüs,16 bin 617’sini kamyonet, 5 bin 965’ini kamyon, 11 bin 304’ünü motosiklet, 21 bin 693’ünü traktör ve 447’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.