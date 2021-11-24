Bolu’da 121 bin 045 kayıtlı araç var



Haber: Ceylan Beykoz

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyon 105 bin 532 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 1 064 378 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 441 373, Sakarya’da 310 674, Düzce’de 120 070, Bolu’da 121 045, Yalova’da ise 71 216 oldu.

Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 121 045 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 121 045 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 091 otomobil, 1 507 Minibüs, 914 Otobüs,17 465 Kamyonet, 6 175 Kamyon, 12 516 Motosiklet, 22 830 Traktör, 547 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 441 373 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 441 373 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 262 899 otomobil, 9 466 Minibüs, 7 043 Otobüs, 80 428 Kamyonet, 24 364 Kamyon, 36 877 Motosiklet, 18 836 Traktör, 1 460 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 310 674 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 310 674 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 159 247 otomobil, 5 833 Minibüs, 3 125 Otobüs, 51 192 Kamyonet, 11 134 Kamyon, 36 481 Motosiklet, 42 683 Traktör, 979 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 070 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 070 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 60 210 otomobil, 2 646 Minibüs, 1 529 Otobüs, 18 462 Kamyonet, 4 819 Kamyon,19 084 Motosiklet, 12 919 Traktör, 401 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 71 216 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 71 216 olmuştur. Yalova ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 38 432 otomobil, 2 199 Minibüs, 979 Otobüs, 13 838 Kamyonet, 2 115 Kamyon, 10 116 Motosiklet, 3 252 Traktör, 285 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.