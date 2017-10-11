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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Bolu’da 1243 cami 240 okul var

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada; “Milli eğitimde geri kaldık” açıklaması şok etkisi yaratırken, Bolu’da cami sayısının okul sayısından 6 kat fazla olduğu yaptığımız araştırma da ortaya çıktı.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 10:27
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    Bolu’da 1243 cami 240 okul var

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimiz merkez ve ilçelerinde Bin 243 cami bulunurken bun karşı il genelinde 240 okulun bulunduğu ve yaklaşık 48 bin öğrencinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretim gördüğü belirtildi. İlimiz merkez ve ilçelerinde Bin 243 camiye karşılık, komşu iller ile büyük şehirlerdeki cami sayıları ise şu şekilde oluştu. Düzce 673, Kocaeli Bin 183, Sakarya Bin 297, İstanbul 3.317, Ankara 2.994 ve İzmir’de ise Bin 872 cami ibarete açık durumda.

    Türkiye genelinde Bolu cami sayısı bakımından 25’inci sırada yer alırken, okul sayısı bakımından ise 65. sırada bulunuyor. Bu rakamlara göre ilimizdeki cami sayısı okul sayısından 6 kat fazla olduğu ortaya çıktı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan’ın, Yaklaşık

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