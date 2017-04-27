HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Aralarında akademisyen, doktor ve öğrencilerin olduğu öğrenilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler.