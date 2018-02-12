Haber: Kasım ŞAHİN

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde ilginç bir uygulamaya imza attı. Müdürlük 2 harfli plaka kullanan şehirlere yeni tahsis açarak 3 harfli plakaları 1 Şubat 2018 tarihinde vermeye başladı. Ancak bu uygulama yeni bir talimatla 2 Şubat 2018 tarihinde durduruldu. Bolu’da da 1 Şubat 2018 tarihinde 14 AAB 002’den başlayarak 14 AAB 019’a kadar 18 adet plaka dağıttı.

PLAKALAR ARTIK NOTER’DEN

Bu güne kadar illerin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından verilen plaka tahsis işlemleri 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle Noterlerin yetkisine verildi. Ancak, 2. El veya sıfır araçların satışları yapılmadan önce özel plaka isteyenlere Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından plaka verme işlemi ise sürüyor. Örnek verilmek gerekirse İstanbul ilinden 34 plakalı bir araç alan ve 14 plakaya geçmek isteyen araç sahipleri İstanbul’daki her hangi bir notere giderek buradan plaka temin edebilecek. Bu uygulama 81 ilde geçerli olacak. Bolu’da bir günlüğüne verilen 3 harfli plakaların durdurulmasının ardından iki harfli HB seresinden plaka tahsis işlemi sürdürülmeye başlandı. 2 harfli plaka tahsis işlemi Z serisinin bitimine kadar sürecek ve ondan sonra 3 harfli uygulamaya geçilecek.