Bolu’da 19 mahallede su kesintisi

Haber: C. Kutay Aykan
Bolu Belediyesi, bugün saat 14.00-20.00 saatleri arasında ilimizin içme suyu şebeke isale hattın yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle tam 19 mahallede su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK 19 MAHALLE
Alpağut, Yaşamkent, Umutkent, Kılıçarslan, Salıbeyler, Sarıcalar, Dodurga, Paşaköy, Dağkent, Dağkent TOKİ’ler, Kasaplar, Sandallar, Tepecik, Seyit, Aşağı ve Yukarı Karaköy, Borazanlar mahallerinin tamamında su kesintisi yaşanacak iken, İzzet Baysal Mahallesi’nin bir kısmında su kesintisi olacak.