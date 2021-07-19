

Haber: Aysun Beykoz

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. Toplam aşılama 62 milyon dozu geçti. İlk doz aşı uygulananların sayısı 40 milyona yaklaştı.

Toplam aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241 oldu

Koca açıklamalarına “18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. ARTIK ÜÇTE BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ! İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, COVID-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

Bolu’da 2. Doz aşı 100 bini buldu

İlimiz Bolu da ise birinci doz aşı olanların sayısı 172 bin 697 kişi iken ikinci doz aşı olanların sayısı 100bin kişiyi buldu. Böylece ilimizde toplamda 292 bin 563 kişi koronavirüs aşılarını oldu.