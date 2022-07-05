Bolu’da 2 yurt ücretsiz hizmet verecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca belirlenen yurtlar, yaz aylarında yapılacak rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak hizmet verecek.

BOLU’DA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK YURTLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan ‘nöbetçi yurtlar’ listesine göre, Bolu’da iki KYK Yurdu yaz aylarında 18-25 yaş arası gençlere tahsis edildi. Kız öğrenciler için Bolu Gölköy Öğrenci Yurdu A-B-C-D Blokları, erkek öğrenciler için Bolu Abant Öğrenci Yurdu A-B Blokları açık olacak.

YURTLARI KULLANMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor. Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" ifadelerine yer vermişti.