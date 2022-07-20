Bolu’da 2022 yılının ilk 6 ayında 282 proje yürütüldü

Haber: S. Özge Yücel

Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı’nın üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında yapıldı.

2022 YILINDA 282 PROJE YÜRÜTÜLDÜ

Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Başak Varış il genelinde yapılan ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler vererek, “1 Ocak – 30 Haziran 2022 döneminde İl genelinde; 102’si merkez, 8’i Dörtdivan, 32’si Gerede, 28’i Göynük, 12’si Kıbrıscık, 15’i Mengen, 16’sı Mudurnu, 12’si Seben, 9’u Yeniçağa ve 48’i birkaç ilçeyi kapsayan muhtelif olmak üzere toplam 282 proje yürütüldü” açıklamasında bulundu.

PROJELERİN BEDELLERİ TOPLAMI 7 MİLYAR 20 MİLYON TL

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu projelerin proje bedelleri toplamı 7 milyar 20 milyon TL olduğu bildirildi. 2022 yılı Ödenekleri 571 milyon lira, 2022 yılı ödeneklerinin harcaması ise 235 milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 42, Projelerin fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 32 olarak açıklandı.

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Ödeneklerin; 125 milyon TL’si eğitim, 123 milyon TL’si ulaştırma-haberleşme, 84 milyon TL’si Tarım, 96 milyon TL’si imalat, 4 milyon TL’si turizm, 22 milyon TL’si sağlık, 3 milyon TL’si enerji ve 114 milyon TL’si DKH (Diğer Kamu Hizmetler) sektörlerine ait olduğu açıklandı.

BELEDİYELERİN 2022 YILI PROJE BEDELLERİ TOPLAMI 319 MİLYON LİRA Bolu’nun ve İlçe belediyelerin yatırımları, Proje Bedelleri Toplamı 319 milyon lira, 2022 yılı ödenekleri 172 milyon lira olduğu açıklandı. 2022 Yılı Ödeneklerinin Harcaması, 89 Milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı %52 civarında oldu.

KURUMLARDAN GELEN PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Toplantıda, kurumlardan alınan bilgilere göre 282 projeden, proje aşamasında olan 60 adet, ihale safhasında olan 55 adet, devam etmekte olan 144 adet ve bitmiş olan 23 adet proje olduğu açıklandı.

Projelerin sektörel olarak dağılımı ise şu şekilde oldu. Eğitim sektöründe 31 adet, enerji sektöründe 9 adet, madencilik sektöründe 1 adet, imalat sektöründe 20 adet, sağlık sektöründe 9 adet, tarım sektöründe 46 adet, turizm sektöründe 4 adet, ulaştırma-haberleşme sektöründe 37 adet ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 125 adet olmak üzere toplamda 282 proje.

2023 YILINA 67 PROJE VAR

Yatırım tekliflerinin değerlendirildiğine 2023 yatırım teklifleri belli olan 10 kamu kurum ve kuruluşlarına ait 67 proje olduğu belirtildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Vali yardımcısı İlhan Turgut, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Kıd. Albay Haluk Saygılı, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 13:56