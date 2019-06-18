Bolu’da 21 koruyucu aile var

Haber: Esra Öztürk

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, geçtiğimiz gün İl Müftülüğü toplantı salonunda din görevlileri ile bir araya geldi. . İl Müftüsü Orhan Genç' in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bekir Koçyiğit din görevlilerini başta koruyucu aile hizmeti olmak üzere kurum hizmetleri hakkında bilgilendirdi. Toplantıda özellikle bakıma muhtaç çocukların devlet koruması altında koruyucu ailelerle buluşabilmesi için "Koruyucu Aile Hizmeti" hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılarak bu manevi hizmetin toplumda yaygınlaştırılması için destek istenildi.

1. KORUYUCU AİLE NEDİR?

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayarak bakım altına alınan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettirdikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

2. ŞU AN BOLU’DA KAÇ KORUYUCU AİLE VAR?

İlimizde 21 koruyucu ailemiz bakım altındaki 29 çocuğumuza bakım sağlamaktadır.

3. Hangi çocuklar koruma altına alınıyor?

Bu çocukların bir yaş aralığı var mıdır? Anne ve babasının yanında ihmal vb. durumlar nedeni ile bakımlarının sağlanamadığı çocuklar bakım altına alınmakta olup bu ailelerin temel sorununda ekonomik yoksunluk bulunmamaktadır. Çünkü bir çocuğu bakım altına almak en son çare olarak görülmekte olup yoksunluk içerisinde olan ailelerimize yardımlar sağlanmaktadır. 18 yaş altı tüm çocuklar bu hizmetten yararlanmaktadır.

4. KORUYUCU AİLE OLMAKLA EVLAT EDİNMEK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Evlat edindirilen çocuklar genellikle terkedilmiş anne ve babası belli olmayan çocuklarla anne ve babasının rıza kararı ile mahkeme yoluyla ailelerin nüfusuna geçmektedir. Artık o ailenin kendi çocuğu olup mirasçısı olur. Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocukların velayet hakları öz ailesinde olup koruyucu aile devlet kontrolü ve desteği ile çocuğa bakar ve sevgisini verir. Bu çocuklar kurum bakımında kalan çocuklara sağlanan haklardan yararlanmaya devam eder, koruyucu ailenin nüfusuna geçemez.

5. KORUYUCU AİLE OLMAK İSTEYENLER HANGİ ŞARTLARI BARINDIRMALI? YASAL İŞLEMLER NELERDİR?

Koruyucu aile olacak kişilerde evde yaşayan tüm aile bireylerinin hizmeti kabul etmesi gerekir. Koruyucu anne ve babaların T.C. vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet etmesi, başvuru esnasında 25-65 yaş aralığında olması, en az ilkokul mezunu olması, düzenli bir gelire sahip olması gerekmektedir. Devlet koruması altına alınmış çocuklara koruyucu aile olmak isteyen evli ya da bekar her birey İl Müdürlüğümüzün koruyucu aile birimine doğrudan başvuru yapabileceği gibi e-devlet veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden başvurularını yapmaları halinde ailelerimiz süreci başlatabilmektedir. İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Koruyucu Aile Birimi tarafından istenen evrakların (sağlık raporu, adli sicil kaydı, gelir durumunu gösteren belge, diploma vb.) aileler tarafından tamamlanması ve birimimiz tarafından yapılan incelemelerde ailenin koruyucu aile olmaya engel herhangi bir durumunun bulunmaması halinde koruyucu aile olabilirler.