Bolu’da 235 personel alınacak

Haber: Kasım ŞAHİN

İŞKUR üzerinden Bolu Belediyesine noter kura çekimiyle işsiz ve gelir desteği olmayan 200 personel, yine Bolu Belediyesine, Toplum Yararına Program kapsamında engelli, kadın, hükümlü ve uzun süreli işsiz olan 20 kişi daha alınacak.

Bolu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğün ise noter kuru çekimiyle, işsiz ve gelir desteği olmayan 15 personel 6 aylık süreyle işe alınacak. İŞKUR yetkililerinden edinilen bilgiye göre, iş müracaatlarının başladığı iş sürelerinin ise 25 Mart 2019-25 Eylül 2019 tarihleri arasında olacak. Bolu’da toplam 235 kişi 6 aylığına işe alınmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 16:37