Bolu’da 2.5 liradan satılacak!

Benzin, mazot, yağ, peçete… şimdide ekmeğe zam geldi. Bolu Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak, Bolu’da ekmeğin 2.5 liradan satılacağını duyurdu.

Bolu’da 2.5 liradan satılacak!

Haber: C. Kutay Aykan

Artan hammadde maliyetleri sonrası 1 ay önce 2 liraya zamlanan ekmek, Pazartesi gününden itibaren 210 gram olan ekmek 2.5 liradan satılacak. Bolu Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak, “Zamlardan kâr elde etmeye değil, zarar etmemeye uğraşıyoruz” dedi. Ekmeğin 2.5 TL olmasının zam olmadığını söyleyen Bolu Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak bunun zarar etmemek için arttırılan bir fiyat olduğunu belirterek, asgari ücrete yapılan zamla birlikte maliyetler karşısında esnafı kurtaran bir oran olmayacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarında ise 210 gramı 1.50’den satılan ekmeğin kaç kuruş zamlanacağı Pazartesi ve Salı günü yapılacak olan görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

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