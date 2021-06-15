Bolu’da 266 konut satışı yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre ilimizde 2021 Mayıs ayında 266 konut satışı oldu. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2021 YILI MAYIS AYINDA 3 618 KONUT SATILDI.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Mayıs ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 1 447 konut, Sakarya' da 987 konut, Düzce'de 326 konut, ilimiz Bolu'da 266 konut ve Yalova'da 592 konut satışı gerçekleşmiştir.

BOLU’DA 2021 YILI MAYIS AYINDA 266 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Mayıs ayında İlimiz Bolu’da ise 266 konut satıldı.

YABANCILARA MAYIS AYINDA BİN 776 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.