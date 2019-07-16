Bolu’da 28 Bin kişi işsiz

Haber: Esra Öztürk

İşsizlik oranları artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla 1 Milyon 116 bin kişi artarak 4 Milyon 202 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti. Bolu’da yaşayan ve sayıları 215 bin 316 kişiye ulaşan 15-65 yaş arası nüfusa oranla Bolu’da ki işsiz sayısı ise yaklaşık olarak 28 bin kişi olarak belirlendi.