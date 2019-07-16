Bolu’da 28 Bin kişi işsiz

Türkiye genelinde işsizlik oranında 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 Milyon 116 bin kişi artarak 4 Milyon 202 bin kişiye ulaştı. Bolu’da ise bu sayı nüfusa oranla yaklaşık 28 bin işsiz vatandaş bulunuyor.

Bolu’da 28 Bin kişi işsiz

Haber: Esra Öztürk

İşsizlik oranları artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla 1 Milyon 116 bin kişi artarak 4 Milyon 202 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti.  Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  Bolu’da yaşayan ve sayıları 215 bin 316 kişiye ulaşan 15-65 yaş arası nüfusa oranla Bolu’da ki işsiz sayısı ise yaklaşık olarak 28 bin kişi olarak belirlendi. 

Esra Öztürk

Esra Öztürk

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tabiat parkları "nilüfer"le bir başka...
Tabiat parkları "nilüfer"le bir başka...
  1. Bolu

banner129