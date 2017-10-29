banner133

banner101

29 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’da 29 Ekim coşkusu

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, olumsuz hava koşulları nedeni ile Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda kutlandı. Büyü bir coşku ile kutlanan bayramda, salonda bir öğrenci fenalaşırken, tören geçişinde askerler ayakta alkışlandı.

    29 Ekim 2017 Pazar 13:39
    Bu haber 36 kez okundu
    Bolu’da 29 Ekim coşkusu
    Foto galeriye git

    Haber: Semih BAYKAL

    Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları’na Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

    Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere kürsüye geldi. Baruş konuşmasında; “Cumhuriyet, yönetimde egemenliğin halk iradesine dayalı olmasıdır. Cumhuriyet idaresinde meşruiyetin kaynağı halktır, vatandaşların iradesidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde onurlu ve özgürce yaşama şansına sahip fertler olarak, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize, gelecekte bu ülkede yaşayacak olan nesillere karşı çok önemli sorumluluklarımız var” ifadelerini kullandı.

    Baruş’un konuşmasının ardından sahne sırası öğrencilere geldi. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yasin Özen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” adlı şiiri okudu. Özen’in ardından Sakarya Ortaokulu öğrencileri Bolu yöresine ait halk oyunları gösterisini sundu. Halk oyunlarından sonra Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Taha Bayhan “Akdenize Doğru” adlı şiiri okudu. Okunan şiir sonrası 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri Silifke yöresine ait halk oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Altunel “Bu Vatan Kimin?” adlı şiiri okurken, son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri Trabzon yöresine ait halk oyununu sergiledi.

    ASKERLER AYAKTA ALKIŞLAN

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları gösterisi sonrası tören geçişi yapıldı. Öğrencilerin protokolü selamlamasının ardından yürümeye başlayan Bolu 2’inci Komando Tugayı askerleri coşku ile karşılandı. Salonda 7’den 70’e herkes askerlerimizi ayakta alkışladı.

    HAVASIZ SALONUN SONUCU KÖTÜ OLDU

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları olumsuz hava şartları nedeni ile Karaçayır Kapalı Spor Salonu’na alındı. Salonun havasız olması öğrencileri bunaltırken, kutlamalara gölge düşürecek bir olay yaşandı. Okul flaması taşıyan öğrencilerden biri fenalaşıp yere düştü. Bayılan öğrencinin imdadına ise ilk önce öğretmenlerden biri daha sonra ise sağlık ekipleri koştu. Yere düşen öğrenci sağlık ekipleri ve öğretmenin yardımı ile ayağa kaldırılarak soyunma odalarından birine götürüldü. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: 29, Ekim, Cumhuriyet, Bayramı, Olumsuz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Yaşamın nefesi Anadolunun sesi
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “SEBEN” de “TÜRKSOY”lu Görkemli”AÇILIŞ”dan…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129