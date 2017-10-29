Haber: Semih BAYKAL

Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları’na Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere kürsüye geldi. Baruş konuşmasında; “Cumhuriyet, yönetimde egemenliğin halk iradesine dayalı olmasıdır. Cumhuriyet idaresinde meşruiyetin kaynağı halktır, vatandaşların iradesidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde onurlu ve özgürce yaşama şansına sahip fertler olarak, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize, gelecekte bu ülkede yaşayacak olan nesillere karşı çok önemli sorumluluklarımız var” ifadelerini kullandı.

Baruş’un konuşmasının ardından sahne sırası öğrencilere geldi. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yasin Özen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” adlı şiiri okudu. Özen’in ardından Sakarya Ortaokulu öğrencileri Bolu yöresine ait halk oyunları gösterisini sundu. Halk oyunlarından sonra Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Taha Bayhan “Akdenize Doğru” adlı şiiri okudu. Okunan şiir sonrası 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri Silifke yöresine ait halk oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Altunel “Bu Vatan Kimin?” adlı şiiri okurken, son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri Trabzon yöresine ait halk oyununu sergiledi.

ASKERLER AYAKTA ALKIŞLAN

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları gösterisi sonrası tören geçişi yapıldı. Öğrencilerin protokolü selamlamasının ardından yürümeye başlayan Bolu 2’inci Komando Tugayı askerleri coşku ile karşılandı. Salonda 7’den 70’e herkes askerlerimizi ayakta alkışladı.

HAVASIZ SALONUN SONUCU KÖTÜ OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları olumsuz hava şartları nedeni ile Karaçayır Kapalı Spor Salonu’na alındı. Salonun havasız olması öğrencileri bunaltırken, kutlamalara gölge düşürecek bir olay yaşandı. Okul flaması taşıyan öğrencilerden biri fenalaşıp yere düştü. Bayılan öğrencinin imdadına ise ilk önce öğretmenlerden biri daha sonra ise sağlık ekipleri koştu. Yere düşen öğrenci sağlık ekipleri ve öğretmenin yardımı ile ayağa kaldırılarak soyunma odalarından birine götürüldü. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.