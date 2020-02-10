Bolu’da 3 kişi aranıyor

Haber: N. Halid Altundal

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından aralarında ilimiz Bolu da olmak üzere Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da operasyon başlatıldı.

40 adresi kapsayan operasyonda halen görevde olan askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenildi. Bolu’da 3, Balıkesir’de 10, Kahramanmaraş’ta 4, Tekirdağ’da 4, Kocaeli’de 3, Ankara’da 2, Hatay’da 2, Iğdır’da 2, Bursa’da 2, Aydın’da 2, Düzce’de 1, Eskişehir’de 1, Ardahan’da 1, Hakkari’de 1, Giresun’da 1 ve Afyonkarahisar’da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.