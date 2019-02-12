Bolu’da 3 kişi gözaltına alındı

Haber: C. Kutay AYKAN

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “2010 Yılında Yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyelerinin Yazılı Sınav Öncesinde Sınav Sorularına Erişerek Örgüt Üyelerine Verdikleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma dosyasına istinaden; Van Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan suçlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise 6’sı aktif, 34’ü ihraç 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 12 Şubat 2019 günü Van merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Kayseri, Çankırı, Yozgat, Kütahya, Manisa, Hatay, Yalova, Bayburt, Bolu, Sakarya, Nevşehir, Tekirdağ, Mersin, Çorum, Bursa, Gaziantep, Denizli ve Konya olmak üzere toplam 22 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

9 şüpheli ceza infaz kurumlarında tutuklu olup, 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 12:08