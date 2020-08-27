Bolu’da 30 Ağustos nasıl kutlanacak?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlamalarının olağan haliyle yapılamayacak olmasına dair tartışmalar devam ederken Bolu Valiliği ilimizdeki kutlama programını netleştirdi. İl Kutlama Komitesi, 25 Ağustos Salı günü Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan Başkanlığında toplandı. Valilik Kartalkaya Toplantı Salonunda bir araya gelen Kutlama Komitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlama esaslarını belirledi.

Yapılan toplantıda tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla programda katılımcıların sınırlı sayıda tutulması uygun görüldü.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk sunma programı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi demeklerinden birer temsilcilerinin katılımıyla maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde kişiyle gerçekleştirilecek. Şehitlik ziyaretleri asgari katılımla maske kullanımı, mesafe kuralına uygun ve kısa süreli olarak icra edilecek. Bütün vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ile donatmaları için teşvik edici paylaşımlarda bulunulacak. Her Kaymakamlık kendi ilçesinde bu program çerçevesinde programlar yapacak.

Toplantı sonrası alınan kararlar kapsamında tören programı şu şekilde oluşturuldu:

1- 28 AĞUSTOS 2020 CUMA Saat: 16.30

ŞEHİTLİK ZIYARET

(Valilik Makamınca belirlenecek heyet ve sınırlı sayıda katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir.)

PROGRAM: Kuran-ı Kerim Tilaveti - Dua - Şehit Kabirleri ziyareti

YER: Bolu Şehitliği (Sağlık Mahallesi)

2- 30 AĞUSTOS 2020 PAZAR Saat: 10.00

ATATÜRK ANITINA ÇELENKLERİN SUNULMASI

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 2. Fıkrası (bil) bendi: "Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahal/in en büyük mü/ki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra istiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çeki/ir." hükmü gereğince; (Atatürk Anıtına sadece üç çelenk sunulacaktır.)

PROGRAM: Valilik Makamı Çelengi - Garnizon Komutanlığı Çelengi - Belediye Başkanlığı Çelengi - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı - Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması

YER: Anıtpark

Not: Gün boyunca resmi ve özel kurum ve kuruluşların Türk Bayrağı ve Atatürk Posterlerlyle donatılması.”