Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Haber: Süleyman Kurt

30 Ağustos Zafer Bayramının Bolu’daki kutlama programı, Atatürk Anıtı’nda, çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’ın söylenmesiyle başladı. Valilik binasında protokolün bayram kutlamasının ardından valilik önünde halkla buluşma gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Yardımcısı İslam Can resmi tören aracı üstünden halkı, askerleri ve öğrencileri selamladı. Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından yurt içinde ve yurt dışında ödüller kazanan sporculara hediyelerin verilmesinin ardından tören geçişine geçildi.

KOMANDOLAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Bolu 2. Komando Tuğayı’nın komandoları rengârenk sis bombaları eşliğinde, “Ne Mutlu Türküm” diyerek alana girmesi büyük bir coşkuya neden oldu. Komandolarımız İzzet Baysal Caddesi boyunca marşlar söylerken, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.