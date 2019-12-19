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Bolu’da 41 kişi uyuşturucudan yakalandı

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Bolu’da 11 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu, 30 kişi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiştir.

Bolu’da 41 kişi uyuşturucudan yakalandı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de Ceza infaz kurumuna giren 266 bin 889 hükümlüden, 10 bin 375 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlemiş. Türkiye’de Ceza infaz kurumuna giren 266 bin 889 hükümlüden, 17 bin 902 kişisi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiş. İlimizde ise ceza infaz kurumuna giren 952 hükümlüden, 11 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu, 30 kişi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiştir.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019, 11:40
Esra Perçin

Esra Perçin

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