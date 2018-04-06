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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Bolu’da 411 faili meçhul dosya var

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre ilimizde 411 adet faili meçhul dosyanın bulunduğu belirlenirken, bunların içerisinde en çok göze çarpan bina içerinden hırsızlık olayı oldu.

    06 Nisan 2018 Cuma 11:39
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    Bolu’da 411 faili meçhul dosya var
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Hazırlanan faaliyet raporuna göre, 411 faili meçhul olayları şu şekilde sıralandı; Hakaret 23, Basit Yaralama 33, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 8, Tehdit 12, Taksirle bir kişinin yaralanmasına nedenolma22, Mala zarar verme 159, Basit tehdit 1, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 5, Dolandırıcılık 48, Görevi kötüye kullanma 7, Bina içinde muhafaza altına alınmış olaneşya hakkında hırsızlık127, Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasınaneden olma1, Resmi belgede sahtecilik 16, Kişilerin huzur ve sükununu bozma 13, Konut dokunulmazlığını ihlal 112, Trafik güvenliğini taksirle tehlikeyesokmak2 ve İftira 3.

    SORUŞTURMA DOSYA SAYISI

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre soruşturma dosya sayısı da açıklandı. Buna göre 2013 Yılı Gelen Dosya 9670, 2014 Yılı Gelen Dosya 9707, 2015 Yılı Gelen Dosya 10874, 2016 Yılı Gelen Dosya 10675 ve 2017 Yılı Gelen Dosya 10918 olarak belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcılığı, Hazırlanan, 2017

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