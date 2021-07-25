Bolu’da 5 günlük hava durumu

Haber: Yasin Bilgi

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından son yapılan değerlendirmeye göre ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel müdürlüğünün paylaştığı verilerde 26 Temmuz Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış ardından havanın az bulutlu olacağı gözlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz için 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

26 Temmuz Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 14 en yüksek 26 derece

27 Temmuz Salı günü parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 13 derece en yüksek 27 derece

28 Temmuz Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık, en düşük 13 derece en yüksek 28 derece

29 Temmuz Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık en düşük 13 derece en yüksek 28 derece

30 Temmuz Cuma günü az bulutlu, sıcaklık en düşük 14 derece en yüksek 28 derece