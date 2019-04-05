Bolu’da 6 noter sırayla nöbet tutacak

Haber: Kasım ŞAHİN

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda, ülke genelinde ve Bolu’da cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İLK NÖBET CUMARTESİ BAŞLIYOR

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları Bolu’da 6 noter Cumartesi ve Pazar günleri nöbet tutmaya başlayacak. İlimizde az sayıda noterin olması nedeniyle bazı noterler ayda birkaç defa nöbet tutmak zorunda kalacak, 6 noter bir ay içerisinde birkaç defa nöbet tutmak zorunda kalacak. Yeni uygulamayla birlikte Cumartesi günü 1. Noter, Pazar günü ise 2. Noter nöbet tutarak, vatandaşlara hizmet verecek.