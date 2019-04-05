Bolu’da 6 noter sırayla nöbet tutacak

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçiyor. Bolu’da faaliyet gösteren 6 noter sırayla Cumartesi ve Pazar günleri nöbet tutacak.

Bolu’da 6 noter sırayla nöbet tutacak

Haber: Kasım ŞAHİN

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda, ülke genelinde ve Bolu’da cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İLK NÖBET CUMARTESİ BAŞLIYOR

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları Bolu’da 6 noter Cumartesi ve Pazar günleri nöbet tutmaya başlayacak. İlimizde az sayıda noterin olması nedeniyle bazı noterler ayda birkaç defa nöbet tutmak zorunda kalacak, 6 noter bir ay içerisinde birkaç defa nöbet tutmak zorunda kalacak. Yeni uygulamayla birlikte Cumartesi günü 1. Noter, Pazar günü ise 2. Noter nöbet tutarak, vatandaşlara hizmet verecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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