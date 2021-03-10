Bolu’da 60 bin doz aşı yapıldı

Korona virüsün (Kovid-19) en fazla arttığı bölge olan Karadeniz’de 18 ilde 1 milyon 41 kişiye 1. doz, 317 bin 452 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 1 milyon 317 bin 493 kişiye aşı yapıldı.Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşılama Samsun’a yapılırken, virüsün pik yaptığı ve kırmızı alarm veren diğer illerde de aşılanan insan sayısı her geçen gün artıyor.

En yoğun vakaların yaşadığı Karadeniz’de bulunan 18 ilde toplam 1 milyon 317 bin kişi aşılandı. Elde edilen son verilere göre Artvin’de 24 bin 729 bin kişiye 1. doz, 8 bin 240 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 32 bin 969 kişiye aşı yapıldı. Rize’de 41 bin 586 kişiye 1. doz, 14 bin 129 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 55 bin 715 kişiye aşı yapıldı. Bayburt’ta 6 328 kişiye birinci doz, bin 955 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 8 bin 283 kişiye aşı yapıldı. Gümüşhane’de 12 bin 273 kişiye birinci doz, 3 bin 878 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 16 151 kişiye aşı yapıldı. Tokat’ta 77 bin 287 kişiye birinci doz, 24 bin 466 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 101 bin 753 kişiye aşı yapıldı. Amasya’da 50 bin 711 kişiye birinci doz, 17 bin 246 kişiye ikinci doz olmak üzere 67 bin 957 kişiye aşı yapıldı. Çorum’da 68 bin 572 kişiye birinci doz, 22 bin 310 kişiye ikinci doz olmak üzere 90 bin 882 kişiye aşı yapıldı. Kastamonu’da 53 bin 179 kişiye birinci doz, 15 bin 718 kişiye ikinci doz olmak üzere 68 bin 897 kişiye aşı yapıldı. Karabük’te 29 bin 973 kişiye birinci doz, 8 bin 467 kişiye ikinci doz olmak üzere 38 bin 440 kişiye aşı yapıldı. Bartın’da 26 bin 379 kişiye birinci doz, 6 bin 911 kişiye ikinci doz olmak üzere 33 bin 290 kişiye aşı yapıldı. Zonguldak’ta 73 bin 479 kişiye birinci doz, 20 bin 348 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 93 bin 827 kişiye aşı yapıldı. Bolu’da 43 bin 688 kişiye birinci doz, 16 bin 129 kişiye ikinci doz olmak üzere 59 bin 817 kişiye aşı yapıldı. Düzce’de 38 bin 671 kişiye birinci doz, 11 bin 618 kişiye ikinci doz olmak üzere 50 bin 289 kişiye aşı yapıldı.

Toplam 60 bin doza yakın aşı yapılan ilimizde 16 bin kişi iki doz aşılanarak tam korumaya alınmış olarak görünüyor. Bu sayı ise 314 bin nüfuslu Bolu’danüfusun % 5.3’ü aşılanmış anlamına geliyor.