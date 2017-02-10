Valilikten yapılan açıklamada mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı ve vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanlarının, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerli olduğu belirtildi.

Bu güne kadar Bolu ili genelinde 7 bin 837 adet kimlik başvurusu alındığı söylenen açıklamada,“Kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 07.02.2017 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonlarında fazla mesai yapılacaktır. Bu kapsamda; İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.02.2017 tarihinden itibaren hafta içi mesai sonu saat 19.00, hafta sonu (Cumartesi, Pazar) günleri de saat 09.00-12.30, 13.30-17.00 olarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.