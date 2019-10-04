Haber: Volkan Yılmaz

2019 yılı başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale eden OGM, bu mücadelesini ülke geneline yayılmış 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla sürdürüyor. Bu yıl meydana gelen bin 965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü.

Bolu’da 7,73 hektar zarar gördü

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ilimiz ve çevresinde bugüne kadar 15 yangın meydana geldi. Bu 15 yangınlarda 7,73 hektar örtülü alan, 0,2 hektarlık alan ise tepe yangınında zarar gördü. Tepe yangını olarak zarar gören 0,2 hektarlık alanın ise kendi kendini kapatabilecek bir alan olduğu ifade edildi.

Yangın başı zarar gören alan azalıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, “Orman teşkilatımız yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını artırarak devam ediyor. Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına düşen zarar gören alan miktarı azaldı. 2017 yılında yangın başına zarar gören alan 5,5, 2018’de 2.85 hektar iken, bu yıl bugün itibarıyla 2,78 hektar olarak gerçekleşti” dedi.