Basın Bülteni

Bolu Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, Halk Sağlığı İl Müdür Vekili Tuncer Baştaş ve diğer yetkililerinin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 'Okul Sütü' programı kapsamında süt dağıtımı yapıldı.

Program kapsamında 4-E sınıfını ziyaret eden ve öğrenciler ile tanışan Vali Baruş, çocuklarla bir süre sohbet etti. Vali Baruş, öğrencilere ayrıca ileride hangi mesleği tercih edeceklerini de sordu.

16 BİN 204 ÖĞRENCİYE SÜT DAĞITILACAK

Daha sonra ise sınıf öğrencilerine sütleri dağıtıldı. Bolu il genelinde 16 bin 204 öğrenciye haftada üç gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) toplamda 777 bin 792 adet süt dağıtılacak projenin başlangıcını Bolu Valisi Aydın Baruş yaptı. Devletin çocuklara bu sütleri dağıtarak daha sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladığını belirten Vali Baruş, "Süt hayatımız boyunca temel içeceklerimizden birisi. Çünkü, her insanın fiziki ve zihinsel gelişimine çok büyük katkılar sağlayan maddeler içeren bir içecek. Öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırılması ve onların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, sağlıklı büyüme ve gelişmelerini temin etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Okul Sütü” programı kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk süt dağıtımını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bu proje çerçevesinde ilimizde anaokullarında, anasınıflarında ve ilkokullarda okuyan toplam 16 bin 204 öğrencimize 48 günde yaklaşık 778 bin kutu süt dağıtılacak. Bu çok önemli bir proje. Çünkü sizlerin yaşlarında insanların süt içme alışkanlığı kazanması ileriki hayatında da bu alışkanlığı devam ettirmesi, büyümesini sağlıklı olarak temin etmesi bakımından çok önemli. Bu programın öğrencilerimize ve okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“SÜT İÇELİM SAĞLIKLI BÜYÜYELİM”

Vali Baruş konuşmasının ardından ise bu önemli proje için öğrencilerden bir slogan istedi. Sloganlar arasında Ali İhsan isimli öğrencinin sloganı beğenildi ve bu sınıfın süt içme projesi sloganı “Süt İçelim Sağlıklı Büyüyelim” oldu. Sloganın belirlenmesi ve tahtaya yazılmasının ardından öğrenciler hep bir ağızdan sloganı söyledi ve Vali Baruş tarafından okul sütleri öğrencilere dağıtıldı.

“SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN”

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra ise 4-A ve 3-B sınıflarına da giderek öğrencilere okul sütlerini dağıttı. 3-B sınıfında da öğrencilere okul sütü projesi için slogan isteyen Vali Baruş, öğrencilerin ortak seçimi sonrasında bu sınıf için sloganın da “Sağlık İçin Süt İçin” olması kararlaştırıldı. Süt dağıtımının ardından Vali Baruş öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilere ileride hangi meslek sahibi olmak istiyorsunuz sorusunu yöneltirken öğrenciler de ileride yapmak istedikleri meslekleri Vali Baruş’a söylediler.

Bolu Valisi Aydın Baruş birkaç sınıfı daha süt dağıtımı için ziyaret ederken, öğrencilerin de özel davetlerini kırmayarak bazı sınıfları da ziyaret etti ve kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.

ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Vali Baruş ziyarette ayrıca okul öğretmenleri ile de bir araya geldi. Okulun TEOG sınavındaki başarısı için bütün öğretmenleri tebrik eden Vali Baruş, “Okulumuz, ilimizin eğitim kalitesine büyük katkılar sağlıyor. Son TEOG sınavında da ilde birinci oldunuz. Ben özellikle bu başarıda emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu sizin görevinize ne kadar bağlı ve çocuklarımızı yetiştirmede ne kadar duyarlı olduğunuzu gösteriyor. Bu okula olan öğrenci talebinin de çok fazla olması bu okulumuzun çok daha iyi şartlarda eğitim vermesi için bizi zorluyor. Elimizdeki imkanları değerlendirerek çocuklarımızın özellikle 20 mevcudunu geçmeyen sınıflarda eğitim alması için çalışıyoruz. Bu açıdan ilimizin şanslı illerden biri olduğunu ifade edebilirim. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu’nun çok daha iyi şartları hak ettiğini iyi biliyoruz. Bu kapsamda yeni okulumuzun yapım sözleşmesi imzalandı ve Nisan Ayı’nda 24 derslikli ortaokulumuzun inşaatına başlayacağız. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıl eğitim-öğretim yılında bu okulda eğitim vermeye başlamakla birlikte sizler de çok daha güzel, rahat fiziki imkanlarda çalışma imkanı bulacaksınız” dedi.

Vali Baruş, öğretmenlere hitap ettikten sonra okul aile birliği temsilcileri ve öğretmenlerden gelen soru ve talepleri cevapladı.

8-D ve 8-B SINIFLARI ZİYARET EDİLDİ

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra ise 8-D ve 8-B sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. TEOG sınavı ile ilgili öğrencilere sorular soran Vali Baruş, bir sonraki sınavda öğrencilere başarılar diledi. Sınavların başarı kıyaslamasında tek ölçüt olmadığını ifade eden Vali Baruş, öğrencilere mutlu olmak için sevdikleri işi yapmaları öğüdünde bulunarak, "Önemli bir amacınız olmalı. Hangi mesleği yaparsanız yapın önce kendinizi tanıyın test edin ve o yönde ilerleyin. Her öğrenci Fen Lisesi'ne, ya da Anadolu Lisesine gitmesi gerekiyor diye bir algı yanlış, ya da arkadaşınız orayı kazandı siz başka yeri kazandınız diye başarısız sayılmazsınız. Önemli olan ilgi duyduğunuz ve başarılı olacağınıza inandığınız okulu seçin. Bol bol kitap okuyun. Cesaretli olun, fikirlerinizi rahatça beyan edin ve bunun için kitap okuyun. Düşünce dünyanız zengin olsun. Tarihimizi çok iyi öğrenin. Nerden geldiğimizi nereye gittiğimizi iyi bilin. Siz başarılı olursanız, ülkemiz başarılı olur. Hayata sağlıklı adım atmak için şimdiden sıkı çalışın. Sizlerin başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.