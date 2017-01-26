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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Bolu’da 80 bin kişiyi ilgilendiriyor

    Emekli kenti Bolu'da yaşayan 80 bin civarındaki emeklinin promosyon ücretlerini ne zaman alacağı açıklandı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, "İnşallah Mart ayında emeklilerimiz promosyonlarını alacaklar" dedi.

    26 Ocak 2017 Perşembe 09:18
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    Bolu’da 80 bin kişiyi ilgilendiriyor
    HABER BÜLTENİ

    Yaklaşık 12 milyon emekliye tek seferlik ödeme yapılacak. Kamu bankalarının 300-450 lira arasında verdiği promosyon tutarı özel bankalarla birlikte 600 lirayı aşacak. İşte emekliye promosyon uygulamasında bilmeniz gerekenler...

    NE KADAR ÖDENECEK?

    Kamu bankaları 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000-2000 arası alanlara 375 lira, 2000 lira üzeri alanlara 450 lira ödeme yapacak. Yapılan açıklamaya  göre, bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor. En çok merak edilen konu ödemelerin ne zaman yapılacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonla ilgili olarak, "İnşallah mart ayında emeklilerimiz promosyonlarını alacaklar" dedi.

    KİMLER YARARLANACAK?

    Uygulamadan 11,5 milyon emekli yararlanacak. Emeklilerin 8.5 milyonu yani yaklaşık yüzde 75'i 1,000-2,000 TL aralığında, yaklaşık yüzde 6.5'i 2,000 TL üzerinde, yaklaşık yüzde 20'si 1,000 TL altında emekli maaşı alıyor. Bolu’da ise il geneli itibarıyla seksen bin 17 emekli maaş promosyonundan faydalanabilecek. Promosyon alanlar hesapların ölüm dışında 3 yıl başka bankaya taşıyamayacak. Promosyon aldığı bankada 3 yıl hesaplarının tutulması karşılığı bu ödeme yapılacak. Ödeme tek seferlik olacak.

    TOPLAM NE KADAR?

    Emekli promosyonlarıyla maaşa ilave olarak toplamda 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak. Devlet emekli maaşını bankalara yatırıyor. Bu yüzden bankalar emeklilere buna karşılık bir imkan sağladı. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da sağlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak.

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