Bolu’da 800’e yakın kaza!

Haber: Okay Özcan

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılında yaşanan karayolu trafik kazası oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ilimizde 2021 yılında toplam 769 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 37 kişi hayatını kaybetti, bin 251 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ KUSURLARI ÇOĞUNLUKTA

İstatistiklere göre ülke genelinde kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 87,1 olurken ölenlerin yüzde 47,6'sını da sürücüler oluşturdu. Bu kazalarda 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti 274 bin 615 kişi de yaralandı.