Bolu’da 902 konut satıldı

Haber: Okay Özcan

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre ,Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2021 YILI KASIM AYINDA 10 BİN 678 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Kasım ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 4 499 konut, Sakarya' da 2 794 konut, Düzce'de 993 konut, Bolu'da 902 konut ve Yalova'da 1 490 konut satışı gerçekleşmiştir.

BOLU’DA 2021 YILI KASIM AYINDA 902 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayında Bolu İlinde 902 konut satıldı.

KOCAELİ'DE 2021 YILI KASIM AYINDA 4 499 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2021 yılı Kasım ayında Kocaeli İlinde 4 499 konut satıldı.

SAKARYA’DA 2021 YILI KASIM AYINDA 2 794 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayında Sakarya İlinde 2 794 konut satıldı.

DÜZCE’DE 2021 YILI KASIM AYINDA 993 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayında Düzce İlinde 993 konut satıldı.

YALOVA’DA 2021 YILI KASIM AYINDA 1 490 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayında Yalova İlinde 1 490 konut satıldı.

YABANCILARA KASIM AYINDA 7 BİN 363 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.