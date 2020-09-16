Bolu’da açlık sınırı 2.485 lira

Haber . Erdal Tanrıverdi

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2020 Dönem Raporu"nu açıkladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için ortalamaaylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 TL oldu. Raporda eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 304 TL'ye ulaştığı belirtildi.Araştırma kapsamında sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 439 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 485 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 426 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 268 TL oldu. Bolu 2,48 bin lira ile en pahalı iller arasında ilk 10 il içerisine girmiş oldu.

Raporda, günlük harcamalarda Ağustos 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.55 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturduğu belirtildi. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.94 TL oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 TL. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.51 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları olarak kaydedildi. Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.7 TL harcama yapılması gerektiği görüldü.

Açlık sınırının en yüksek olduğu il 2 bin 622 TL ile İzmir oldu. İzmir'i, İstanbul 2 bin 582 TL'lik açlık sınırı ile takip etti. Bolu'da ise açlık sınırı 2 bin 485 TL olarak tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 15:01