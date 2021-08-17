Bolu’da ağaç kesimi 6 kat arttı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu ormanlarındaki ağaç kesiminin arttığına dikkat çeken İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “2002 yılında Bolu’da kesimi yapılan orman miktarı 400 bin metreküp olduğu halde, bugün 2021 Temmuz ayında, edindiğimiz bilgiye göre 2 milyon 400 bin metreküp orman kesimi yapılmıştır. Ormanlarımız 6 kat arttı mı? Yarına, geleceğe hangi orman varlıklarımızı bırakacağız?” dedi.

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ağaçların kesildiği alanda açıklama yaparak şunları söyledi:

“Bolu, yüzde 65’inin orman olduğu, tabii güzellikleriyle ön planda olan sayılı illerimizden biri. Son yıllarda özellikle 2020-2021 yıllarında, ormanlardaki kesim miktarlarının oldukça yüksek düzeylere geldiğini görmekteyiz. 2002 yılında Bolu’da kesimi yapılan orman miktarı 400 bin metreküp olduğu halde, bugün 2021 Temmuz ayında, edindiğimiz bilgiye göre 2 milyon 400 bin metreküp orman kesimi yapılmıştır. Bunun yıl başına kadar devam ettiğini düşünecek olursak; neredeyse 3 milyon metreküplere yaklaşacağını görmekteyiz.

"ORMANLARIMIZ 6 KAT ARTTI MI?"

Bu bizim için 6 kat üretim anlamına gelir. Bu geçen zaman içerisinde ormanlarımız 6 kat arttı mı? Yarına, geleceğe hangi orman varlıklarımızı bırakacağız? Bu orman kesimlerinin vahşice yapıldığını, birilerine rant sağlamaya doğru evirildiğini görmekteyiz.

NEFES ALACAK ALANIMIZ KALMAYACAK

Bu duruma bir Bolulu olarak çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Bu gidişle küresel ısınmanın etkisinin arttığını da görüyoruz, 2030-2050’li yıllarda belki torunlarımıza göstereceğimiz bir ağacımız, altında gölgesinde oturup nefes alacakları bir yerin kalmayacağını işaret ediyor.

“ÖNCE DEVLET KORUMALI AMA…”

Bolu’da ormanların korunması, ilk önce devlet tarafından yapılması lazım. Ama devlet ya da bizi yöneten hükümet, deminden ifade ettiğim gibi son derece sorumsuzca, hesapsız kitapsız bir kesimi yönetmektedirler.

HEPİMİZ ÜZÜLÜRÜZ

Aslında bizim orman köylümüz kendi ormanlarına bugüne kadar sahip çıktı. Bu gördüğümüz orman varlığı köylülerimizin gayreti neticesinde olmuştur. Biz köylülerimize onların bizden talep ettiği kesim ücretlerini bile ödeyemediğimizden, köylerimizde gençler kalmamaktadır. Görüyorsunuz işte güneyde, Akdeniz Bölgesi’nde, Ege’de meydana gelen yangınlarda orada yaşayan insanlarımızın yangın söndürmede ne kadar etkili olduğunu. Biz böyle bir ücret politikası ile köylerimizi boşaltırsak kim koruyacak bu orman varlığını? Bu konuda endişe duymaktayız. Bu konuda yetkililerin kesim ücretleri konusunda duyarlı olmasını ve böyle sürecek olursa da orman varlığının yok olmasından hepimizin üzüleceğini söylüyoruz. Boluluların ormanlarına sahip çıkmasını istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 15:52