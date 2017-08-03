Haber: Ceylan Beykoz

Ahlat toprak derinliği az, taşlık, kayalık ve engebeli alanlarda kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğundan aşılama için uygun türler arasında yer alıyor. Söz konusu aşılama projesi ile orman köylülerine ek gelir sağlamak ve mevcut ahlat ağaçlarından en üst seviyede faydalanmak hedefleniyor.

Orman teşkilatı tarafından geçen yıl yapılan aşılama projesinde yüzde 90 seviyelerinde başarı sağlanmasının ardından Bolu Seben İlçesi’ne bağlı Kızık, Kuzgölcük, Kabak ve Kozyaka Köylerinde ahlat ağaçlarına Armut Aşılama Projesi hayata geçirildi. Proje ile 7 yılda 11 bin 550 ahlat ağacının armuta aşılanması hedefleniyor. Aladağ Orman İşletmeye bağlı 417 dekar alandaki 600 adet ahlat ve 200 adet alıç aşılaması ise yıl içerisinde tamamlanacak.

Yürütülen çalışmalar neticesinde ekonomik ve verimliliği yüksek ürünler elde edilerek, yerli ekonomiye 10 yıl içerisinde 110 bin ton armut ile yaklaşık 1 milyon TL katkı sağlanması planlanıyor.

“VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bu çalışmalar ile orman köylülerinin kalkınmasına destek olduklarını belirterek “Orman köylerinde ve mahallerinde yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir sağlamaya devam edeceğiz. Bu sayede orman köylümüz ekonomik rahatlığa ve huzura kavuşacak” dedi.