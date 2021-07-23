Bolu’da aile içi şiddette korkunç artış

Haber: Aysun Beykoz

KISITLAMALARDA AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Pandemi döneminde vatandaşların eve kapanmaları nedeniyle aile içi şiddet olaylarında artış yaşandığının altını çizen Bolu Başsavcısı Ahmet Bektaş, “1.5 yıldır pandemi süreci yaşanıyor. Bu sürecin her yöne olumsuz etkileri oldu. Bu süreçte adliyeye yansıyan davalar azalmadı. Türkiye genelinde adliyelere yansıyan dava sayılarında yaklaşık yüzde 10’luk artış var. Bolu’da da bir önceki yıla oranla bu artışı gözlemledik. Bazı suçlarda azalma olduğu gibi bazı suçlarda da bu süreçte artışlar yaşandı. Kısıtlamalar nedeniyle evlere kapanmalar nedeniyle ev içi şiddet olaylarında bir artış var. Bu açıkça gözüküyor. Bir önceki yıla oranla aile içi şiddet olaylarında yüzde 40 artış oldu” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVALARINDA DA ARTIŞ VAR

Bektaş, bir önceki yıla oranla boşanma davalarında da artış yaşandığına dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Aile içi şiddetin bir kısmı boşanma davalarına da yansıdı. Hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davalarında kısmen da olsa bir artış var. Bolu’da iki tane aile mahkememiz var. İki mahkeme de çok boşanma davası dosyası olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki yıla çok dikkat çekici bir artış yok. Yaklaşık olarak yüzde 10’luk bir artış olduğunu söyleyebilirim.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 10:23