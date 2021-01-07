Bolu’da ailelere milyonlarca liralık destek

Haber:Erdal Tanrıverdi

Aile Destek Programı kapsamında meslek elemanlarının 3 bin 372 aileyi hanesinde ziyaret ettiğinin kaydedildiği açıklamada, ekonomik yetersizlik içerisinde olan 249 çocuğun ailelerine 3 milyon 331 bin lira, engellilerin ve yaşlıların ailelerinin yanında yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bin 498 aileye toplamda 27 milyon 978 bin lira, 2 bin 537 aileye ise 1 milyon 26 bin lira doğum yardımı sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, 2020 yılında meydana gelen pandemi sürecinde etkilenen vatandaşlara yönelik kurulan psikososyal destek hattı aracılığı ile de bin 582 kişiye hizmet verildiği belirtilerek, "Okul Destek Projesi" kapsamında takibi yapılan 39 çocuk ve aileleri ile gerekli görüşmeler yapılarak, gerek ekonomik gerekse psikososyal destek sağlandığı kaydedildi .

Bakıma muhtaç engelli çocukların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için "Engelsiz yaşam evleri" ile "Umut evleri"nde de 35 çocuğa hizmet verildiği, öksüz/ yetim çocuklara yönelik de ziyaretler gerçekleştirilerek 393 çocuğa gerekli desteklerin verildiği bildirildi. Öte yandan, kurum bünyesinde kaldığı dönemde 18 yaşını dolduran 19 çocuğun atamalarının gerçekleştirilerek, iş hayatına uyum çalışmaları kapsamında belirli zaman dilimlerinde takiplerinin yapıldığının da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruma ve bakım altında bulunan çocukların aile ortamında aile sıcaklığı ile yetişmeleri için 2020 yılında 9 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirilmiş olup toplam yerleştirilen çocuk sayımız 40'a ulaşmıştır. Mobil Sosyal Hizmet ekibi tarafından gerçekleştirilen sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocuklarımıza yönelik 2020 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 77 uygulama yapılmış olup bu uygulamalarda tespit edilen 43 çocuğumuz için gerekli mesleki çalışmalar yapılmıştır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ziyaretleri uygun zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiş olup, ailelerimize psikososyal destek sağlanmakta ve ihtiyaçlarına yönelik her türlü çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:38