HABER: ESRA ÖZTÜRK

2006-2012 yılları arasında altı yıl boyunca Bolu’da görev yapan, Emekli eski Vali Yardımcılarından İsmail Atasoy (71) uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1946 yılında Çorum’da doğan Atasoy, İlköğrenimini Sungurlu'da, orta öğrenimini ise Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenimine başladı. 1969 yılında mezun olarak aynı yıl Çorum'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Eskipazar, Bünyan ve Azdavay ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Atasoy, 1972 yılında kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra sırasıyla Çamlıhemşin, Kavak, Narman, Malazgirt ve Çerkeş ilçelerinde kaymakamlık görevini yürüttü.Yine sırasıyla Van, Mersin, Balıkesir, Kırıkkale, Konya illerinde Vali Yardımcılığı yaptıktan sonra 2006 yılında Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanan Atasoy, 2012 yılında yaş haddinden emekliğe ayrıldı.

Emekli olduktan sonra Konya’ya yerleşen Atasoy’un cenazesi, öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Caminde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.