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12 Nisan 2018 Perşembe
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    • Bolu’da Anadolu Lisesi tercihi yapılmayacak!

    MEB’in yayınladığı lise listesinde ilimiz açısından şok bir durum ortaya çıktı. Bolu’da öğrenciler Anadolu Lisesi tercihi yapılmayacak! Bu acayip durumun bakın sebebi ne?

    12 Nisan 2018 Perşembe 10:44
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    Bolu’da Anadolu Lisesi tercihi yapılmayacak!

    HABER:Ceylan Beykoz

    Yeni lise geçiş sistemine göre, yüzde 10’luk dilime giren öğrenciler, ‘nitelikli’ olarak tanımlanan liselere alınacak, sınava girmeyen öğrenciler ise adrese dayalı şekilde yerleştirilecekti. Yeni sınav sistemindeki en büyük belirsizlik ise yüzde 10’luk dilimin yerleştirileceği okulların hangileri olacağıydı. Öğrenciler, bu belirsizlikle aylardır sınava hazırlandılar. MEB, dün akşam sınavla öğrenci alacak okul listesini açıkladı. Buna göre, Çanakkale, Edirne Bolu gibi tam 32 ilde öğrenciler, Anadolu lisesi tercihi yapamayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim öğretim yılının başında TEOG'u kaldırdığını açıklamış, nitelikli okulların da sınavla öğrenci alacağı belirtmişti. Yeni sistemde, sınava girmeyen öğrenciler de adrese dayalı bir şekilde ‘evine yakın' okullara yerleştirilecekti. Ancak öğrencilerin büyük bir kısmı sınava hazırlanmaya devam etti. Lise geçiş sınavı için belirsizlikler de sürdü. En büyük belirsizlik de öğrencilerin hazırlandığı okulların listesinin belli olmamasıydı. Nihayet dün MEB, sınavla öğrenci alacak okul listesini açıkladı. MEB’in açıkladığı sınavla öğrenci alacak okul listesinde 32 ilde Anadolu Lisesi tercihi bulunmuyor. Bir başka deyişle, sınava giren öğrenciler, 32 ilde Anadolu lisesi tercihi yapamayacak. Yani 32 ilde Anadolu lisesine öğrenciler sınavla girmeyecek. Listeye göre Bolu, Çanakkale, Edirne, Rize, Tunceli, Trabzon, Yalova'nın da yer aldığı 32 ilde Anadolu lisesi tercihi bulunmuyor.

     

    MEB, 8’inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran’da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. 8’inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran’da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan’a kadar yapabilecek.

     

    İŞTE BOLU’NUN NİTELİKLİ OKUL LİSTESİ;

     

    Gerede Fen Lisesi, Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bolu Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bolu Fen Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler

    Anahtar Kelimeler: MEB’in, Yayınladığı, Lise, Listesinde, Ilimiz

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