Bolu’da Apollo’yu ilk o fotoğrafladı

Haber: Yasin Bilgi

Fotoğraf: Metin Ferah

Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkaya’ya düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Gazeteci Metin Ferah, türüne Türkiye’de az rastlanan Apollo kelebeğine 1768 rakımda rastladı. Elinde kamerası bulunan Ferah, hemen fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştirdi. Büyüleyici bir dış görünüşe sahip olan Apollo kelebeğinin, böcek koleksiyonu yapan kişilerce toplanması da sayılarının azalmasına neden olmaktadır.

Apollu’yu ilk fotoğraflayanın kendisi olduğundan habersiz Metin Ferah, fotoğrafı Bolu Fotoğraf Sevenler Derneği Başkanı olan ve yıllardır Bolu’nun kelebekleri üzerine çalışmalar yapan Hamza Canbaş’a türünün ne olduğunu sorduğunda, Canbaş’tan Apollo kelebeği olduğunu ve Bolu’da ilk fotoğrafını çeken kişinin kendisi olduğunu öğrendi.

APOLLO KELEBEĞİ

Apollo kelebeği (Parnassius apollo), Kırlangıçkuyruklular (Papilionidae) familyasından bir kelebek türü. 1000 ila 2000 m yükseklik arasındaki dağlarda yaşarlar. Apollo kelebeğinin nesli tehlikededir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte böcek koleksiyonu yapan kişilerce toplanması da sayılarını azaltmaktadır. Bununla beraber hastalık ve asit yağmurlarının da bu işte bir etkisi vardır. Türkiye'de de yaşayan bu kelebek türü en çok Polonya'da bulunur. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da tükenmek üzeredir. İsveç ve Finlandiya'da ise sayıları hızla azalmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 12:01