Bolu’da araç sayısı 121 bini geçti

Haber: Okay Özcan

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 321 BİN 937 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 1 072 783 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, Ocak ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 445 165, Sakarya’da 313 246, Düzce’de 121 126, Bolu’da 121 657, Yalova’da ise 71 589 oldu.

BOLU İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 2022 OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 121 657 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 657 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 426 otomobil, 1 490 Minibüs, 911 Otobüs,17 566 Kamyonet, 6 217 Kamyon, 12 546 Motosiklet, 22 960 Traktör, 541 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BOLU İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 2021 OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 118 605 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 118 605 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 57 863 otomobil, 1 531 Minibüs, 929 Otobüs, 17 179 Kamyonet, 6 060 Kamyon,12 098 Motosiklet, 22 429 Traktör, 516 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.