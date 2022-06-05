Bolu’da aranan DHKP/C militanı İstanbul’da yakalandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014 yılında başlatılan soruşturma sonunda açılar davada; “Terör örgütü DHKP/C’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinlemiş karar bulunan Serkan Gül, İstanbul’da yakalandı.

Bolu’da aranan DHKP/C militanı İstanbul’da yakalandı

Haber: Uğur Balaban

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı akrabalarına ait evde yakalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde hemzemin geçit görevlisi olarak çalışan Serkan Gül'ün, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014 yılında başlatılan soruşturma sonunda açılan davada "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti. Hükümlü Gül'ün, yaklaşık 1 hafta önce İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

Serkan Gül, saklandığı Sancaktepe'deki akrabalarına ait evde yakalandı. Gül'ün, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi. Yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 14:07
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