Bolu’da Arpa Hasatları Başladı!

Bolu 2022 hasat sezonu, yağmurlu havaların ardından güneşin açmasıyla birlikte başladı. Bu sene oldukça fazla yağış alan ilimizde yağışlar arpalara yaramadı. Arpa tarlaların çoğunlukla yatık olması çiftçileri derinden etkileyerek çiftçilerin tarladan az verim almasına neden oldu. Bolu’nun Tatlar, Ahmetler, Yazıören köylerinde ve Ovadüzü mahallesinde biçime başlayan biçerdöver operatörü Sedat Özkan, arpa tarlalarından alınan verimin geçen seneye göre oldukça az olduğunu belirtti.

ARPALARDAN 400-500 KİLO VERİM ALINIYOR

Tarlalardan alınan verim hakkında konuşan operatör Sedat Özkan, “Arpalarda verim geçen seneye göre çok düşük. Dekar başına 2021 yılı hasadında arpa tarlarından alınan verim 700-800 kilo arasında iken bu sene 400 ila 500 kilo arasında verim alıyor çiftçiler. Balya da aynı şekilde geçen sene tarladan dekar başına 14-15 balya alan çiftçi bu sene 8-9 balya alıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK GİDERİM 6 BİN LİRAYA YAKIN

Mazot fiyatlarının herkesi derinden etkilediğinden bahseden Özkan, “Son dönemde artan mazot fiyatları hem bizleri hem de çiftçiyi derin bir şekilde etkiledi. Buna bağlı olarak da yüksek mazot fiyatına oranla biçim fiyatları belirlenecek. Mazot geçen sene 7-8 lira iken bu sene 26 liraya dayandı. Sadece benim kullandığım biçerdöver günde 220 litre mazot yakıyor. Bunu da güncel mazot fiyatıyla çarptığımızda günlük giderim, biçerdöver parçası hariç 6 bin liraya yakın. Çiftçi içinde zor makineci içinde zor, şu dönemde her şey çok zor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 13:17