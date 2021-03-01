Bolu’da aşı oranı % 17’lerde

Haber: Ceylan Beykoz

Virüsün tavan yaptığı 10 ilde 600 binden fazla kişi aşılanırken, Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilin tamamında ise 1 milyon 37 bin 843 kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan iller Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize olarak dikkat çekti. Bu 5 ilde vaka sayısı 100 binde 200 kişiden fazla oldu. Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye’de 6 milyon 710 bin 990 kişiye 1. doz, 1 milyon 511 bin 30 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 9 milyon 222 bin 20 kişiye korona virüsü aşısı yapıldı.

Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden anbean takip edilen veriler sonucunda 314 bin Bolu’da şu ana kadar 39 bin 56 kişiye 1. doz, 10 bin 56 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 49 bin 112 kişiye aşı yapıldı. Komşu illerimizde yapılan aşı miktarları ise şöyle açıklandı; Karabük'te 25 bin 694 kişiye 1. doz, 4 bin 570 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 30 bin 264 kişiye aşı yapıldı. Düzce'de 32 bin 900 kişiye 1. doz, 6 bin 814 kişiye 2. doz olmak üzere 39 bin 714 kişiye aşı yapıldı. Zonguldak'ta 59 bin 517 kişiye 1. doz, 11 bin 330 kişiye 2. doz olmak üzere 70 bin 847 kişiye aşı yapıldı. Bartın'da 21 bin 302 kişiye 1. doz, 3 bin 332 kişiye 2. doz olmak üzere 24 bin 634 kişiye aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesinde bulunan 18 ilde toplam 1 milyon 37 bin 843 kişi aşılandı. Karadeniz’de en çok aşı 163 bin 253 kişi ile Samsun’da, en az aşı ise 6 bin 631 kişi ile Bayburt’ta yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 22:14