Bolu’da bakanlık programı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmetinin önemli bileşenlerinden birisi olan koruyucu aile eğitimlerini sürdürüyor. Bakanlık, hizmet kapsamında koruyucu ailelere yönelik verilecek eğitimlerin Türkiye genelinde etkin şekilde sağlanması için 81 ilde koruyucu aile biriminde görev yapan meslek elemanlarına “Eğitici Eğitimi” veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmeti kapsamında iki eğitim paketi hazırladı. Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun öz ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen temel nitelikteki eğitimleri kapsıyor. Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi de özel zorlukları ve ihtiyaçları olan korunmaya ihtiyacı olan çocuğa hizmet sunmak üzere koruyucu aile temel eğitimini almış kişilere veriliyor. Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitim Modülü, ‘Ergenlik’, ‘Özel Gereksinimli Çocuklar’, ‘Sağlıklı Geçişler’ ve ‘Güçlenme ve Stresle Başa Çıkma’ adını taşıyan 4 yeni modülü içeriyor. Pilot eğitimler, oluşturulan yeni modüllerin hazırlanmasında görev alan akademisyenler tarafından veriliyor. Koruyucu ailelere yönelik verilmeye başlanan eğitimler, 12 Kasım tarihine kadar sürecek.