Bolu’da bakın en çok kimler yaşıyor!

Haber: C. Kutay AYKAN

Türkiye'de hangi ildeki vatandaşlar daha uzun süre yaşıyor hiç merak ettiniz mi? 81 ilin arasında kadın yaşam süreleri ve erkek yaşam süreleri her ilde değişiyor. Kimi illerde kadın ortalama yaşam süreleri kimi illerde erkek ortalama yaşam süreleri daha fazla. İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz alınarak yapılan araştırmaya göre il il ortalama yaşam süreleri. Listede kadın ve erkek yaşam süreleri ayrı ayrı belirtildi. Bakın Türkiye'de 2015 ve 2017 yılları baz alınarak gerçekleşen ortalama yaşam süreleri ne kadarmış!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bolu’da erkelerin yaşadığı yaş ortalaması 76.5 olurken kadınların yaşam süreleri ise 81.9 olarak açıklandı. Bu verilere göre ilimizde kadınların erkeklere oranla yaklaşık 5 yıl daha gazla yaşıyor. Ortalama yaş oranı ise 79.2 olarak açıklandı.