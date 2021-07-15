Bolu’da bayram tedbirleri





Vali Ümit, ilimizde Kurban Bayramı nedeniyle alınacak tedbirler konusunda geniş bir açıklamada bulunarak; “Bilindiği üzere 2020 Mart Ayı’ndan itibaren tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs Salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kadîm kültürümüzde bizim için özel olan milli ve dini bayramlarımızı buruk bir şekilde kutladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilgili bakanlıklarımızın gayret ve yönlendirmeleriyle, ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde salgının kontrolünde önemli mesafeler aldık.

BAYRAMIN SEVİNCİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM

Gerek aşılama hızındaki artış gerekse vatandaşlarımızın alınan tedbirlere sabır ve fedakârlık göstererek riayet etmeleri neticesinde, salgının seyrinde yaşanan düşüş sonrasında; Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 21 Haziran 2021’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin kararıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkemiz genelinde “Kademeli Normalleşme Süreci” ne geçilmişti.

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren ilgili Bakanlıklarımızın ülke geneline yönelik olarak almış oldukları tedbirlerle senkronize bir şekilde Valiliğimizin de Kamu kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilimiz genelinde koronavirüs salgını daha kontrollü hale getirildi. Bu doğrultuda bu yıl Kurban Bayramı’nı sevdiklerimizle geçirebilecek olmanın mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

KURALLARA UYALIM

Bununla beraber, KoronavirüsPandemisine bağlı olarak bireysel ve toplumsal sağlığın korunması, salgında gelinen olumlu gidişatın akamete uğramaması için hem birey hem de toplum sağlığımızı tehlikeye atmadan kendimizin ve sevdiklerimizin geleceğini düşünüp maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tedbiri elden bırakmayalım.

POLİS VE JANADARMA GÖREV BAŞINDA

İlimiz Ankara-İstanbul gibi iki büyük metropol şehrin ortasında ve yine birçok şehrin yol güzergâhında bulunması nedeniyle 15 Temmuz-26 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafiğin yoğun olacağı yerlerin başında gelmektedir. Bu sebeple Sayın İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülkemiz geneline yönelik olarak alınan Bayram Güvenlik Tedbirleri kapsamında, ilimiz ölçeğinde Valiliğimizin öncülüğünde; bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için sağlık, güvenlik, yol tadilatları, gıda üretimi ve gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi, kurban kesim ve satış yerlerinin denetimi, sokak hayvanlarının beslenmesi, başta olmak üzere tüm tedbirler alınmış, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, gerekli planlamalar ve koordinasyonlar yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde, 15-26 Temmuz tarihleri arasında: İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında 726 ekip, 1.452 personel, İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanında 613 ekip, 1945 personel olmak üzere toplam 1.339 ekip, 3.397 personel marifetiyle İlimizin her alanında, özellikle trafik kazalarının daha çok yaşandığı noktalarda ve tüm güzergâhlarda sabit ve/veya hareketli, karadan ve havadan aralıksız olarak denetimler yapılacaktır.

BAYRAMINIZI KUTLARIM

Bu denetimler sırasında:

- Bekleme/ denetleme noktalarında ekiplerin görünür olması sağlanacaktır.

- Otoyol ve şehirlerarası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarının kenarlarında uygunsuz beklemelere ve park etmeye müsaade edilmeyecektir.

- Sadece kural ihlali yapan sürücüler değil, diğer araçlar da çevirme noktalarında durdurularak “Yüz yüze iletişim” kurularak trafik tedbirleri ile ilgili hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

- Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturmak için “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan ve “Yaşam Tüneli Projesi” kapsamında kurulan bilgilendirme çadırlarında sürücülere ve yolculara yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırları konularında spot filmler izletilecektir.

- Zorunlu olarak yol çalışması yapılacak mevkilerde trafik akışının aksamaması için yapım ve bakımdan sorumlu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlemelerin ve işaretlemelerin zamanında etkin olarak yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için de gerekli tedbirler alınması sağlanacaktır.

- Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde de gerekli denetimler yapılacaktır.

- Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışına izin verilmeyecektir.

- Denetimlerde “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kurallar, emniyet kemerlerinin takılması, araç içerisinde telefonla konuşma ve sigara içme yasaklarına tam olarak uyulması, uykusuz ve/veya yorgun araç kullanılmaması gibi kurallar üzerinde özellikle durulacaktır.

- E-80 Anadolu Otoyolu, D-100 Devlet Karayolu başta olmak üzere il ve ilçe girişlerimizde Trafik ve Asayiş Timlerinceyol kontrol uygulaması, radar hız uygulaması, emniyet kemeri kontrolü, ayrıca traktör ve motosiklet sürücülerine karşı özel denetim ve kontroller yapılacaktır.

- Konaklama tesisleri ve yol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri başta olmak üzere tüm umuma açık işletmelerde de denetim ve kontroller sürdürülecektir.

- Milli Parklar ve Tabiat Parkları başta olmak üzere bütün piknik ve mesire alanlarında denetim ve kontroller planlanmıştır.

- Kurban satış pazarlarında özellikle sivil personel başta olmak üzere denetim ve kontrol için gerekli planlamalar yapılmıştır.

- Covid-19 Tedbirlerini de kapsayacak şekilde denetim ve kontroller 15 Temmuz-26 Temmuz 2021tarihleri arasında aralıksız olarak devam edecektir.

Bu vesileyle; Bayram Tatili süresince mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olacak güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize ve diğer bütün çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, Bolulu Hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum.